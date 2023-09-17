Украинскому противостоянию быть: Мудрик и Забарный в стартах на матч Челси - Борнмут
Футболисты нашей сборной сыграют друг против друга.
В рамках пятого тура чемпионата Англии Челси встретится с Борнмутом.
Наставники команд в лице Маурисио Почеттино и Андони Ираолы определились с составами на матч.
Рулевой "синих" впервые в этом сезоне с первых минут выпускает на поле украинца Михаила Мудрика.
Главный тренер "вишен" продолжает доверять украинскому защитнику Илье Забарному, который пока во всех матчах играет с первых минут.
Отметим, что стартовый свисток в матче прозвучит в 16:00 по Киеву.
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