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Украинскому противостоянию быть: Мудрик и Забарный в стартах на матч Челси - Борнмут

Футболисты нашей сборной сыграют друг против друга.
Сегодня, 15:23
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

В рамках пятого тура чемпионата Англии Челси встретится с Борнмутом. 

Наставники команд в лице Маурисио Почеттино и Андони Ираолы определились с составами на матч. 

Рулевой "синих" впервые в этом сезоне с первых минут выпускает на поле украинца Михаила Мудрика.

Главный тренер "вишен" продолжает доверять украинскому защитнику Илье Забарному, который пока во всех матчах играет с первых минут.

Отметим, что стартовый свисток в матче прозвучит в 16:00 по Киеву. 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси борнмут Михаил Мудрик Илья Забарный

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