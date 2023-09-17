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"Гринвуд, умри": Фанаты Осасуны "тепло" поприветствовали игрока

Англичанин уже познал все "прелести" выступлений в Ла Лиге.
Сегодня, 22:20
Мэйсон Гринвуд / Getty Images
Мэйсон Гринвуд / Getty Images

Вингер Хетафе Мэйсон Гринвуд был освистан фанатами Осасуны (3:3). Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

На 77-й минуте англичанин дебютировал за новый клуб, а с в это время с гостевого сектора раздавались выкрики "Гринвуд, умри".

Вероятно, Осасуну могут наказать, назначив штраф, а также временное частичное или полное закрытие трибун.

Напомним, Гринвуд перебрался этим летом в Хетафе. Сделка оформлена на правах аренды.

Ранее сообщалось, что фанаты высмеяли Месси за рекламу "худшей пиццы в мире".

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: хетафе МЭЙСОН ГРИНВУД

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