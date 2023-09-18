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Чеферин прокомментировал отказ от сотрудничества с Газпромом

Глава организации откинул все обвинения в популизме.
Сегодня, 14:51
Александер Чеферин / Getty Images
Александер Чеферин / Getty Images

Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал прекращение сотрудничества с компанией Газпром.

"Это просто надо было сделать как некий символический жест. Мы показывали рекламу этой компании в матчах, которые смотрят сотни миллионов людей. Мне жаль, что так произошло, но мы должны были это сделать. Но факт также в том, что больше всего по этому поводу кричат те, кто до сих пор покупает газ у этой же компании".

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"Нет, это мне кажется чистой воды популизмом. Знаете, Европа тоже не является чемпионом мира по правам человека, и мы это хорошо знаем. А популисты, которые постоянно рассказывают, с кем не стоит иметь дело, делают это исключительно для самопиара", - заявил Чеферин в интервью Metropolitan.si.

После начала полномасштабного вторжения УЕФА разорвал контракт с российским спонсором.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: уефа Александер Чеферин

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