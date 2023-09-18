Манчестер Юнайтед лишился защитника перед матчем с Баварией

Ван-Биссака не поможет своей команде в важной игре.

Защитник Манчестер Юнайтед Аарон Ван-Биссака получил травму в матче против Брайтона (1:3). Об этом сообщает пресс-служба клада.

Английский футболист появился на поле на 85-й минуте, а уже после встречи оказалось, что у игрока повреждение. Фулбек получил травму мышц задней поверхности бедра, из-за которой пропустит до двух месяцев.

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Отметим, Ван-Биссака стал седьмым футболистом, который оказался в лазарете. Также недоступными для Эрика тен Хага остаются Люк Шоу, Мэйсон Маунт, Тирелл Маласиа, Амад Диалло, Кобби Майну, Том Хитон и Софьян Амрабат.

В среду, 20 сентября, Манчестер Юнайтед сыграет на выезде против Баварии в рамках первого тура Лиги чемпионов.

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