iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Манчестер Юнайтед лишился защитника перед матчем с Баварией

Ван-Биссака не поможет своей команде в важной игре.
Сегодня, 16:22
Манчестер Юнайтед / Getty Images
Манчестер Юнайтед / Getty Images

Защитник Манчестер Юнайтед Аарон Ван-Биссака получил травму в матче против Брайтона (1:3). Об этом сообщает пресс-служба клада.

Английский футболист появился на поле на 85-й минуте, а уже после встречи оказалось, что у игрока повреждение. Фулбек получил травму мышц задней поверхности бедра, из-за которой пропустит до двух месяцев.

Читай также: Тухель пропустит матч против Манчестер Юнайтед

Отметим, Ван-Биссака стал седьмым футболистом, который оказался в лазарете. Также недоступными для Эрика тен Хага остаются Люк Шоу, Мэйсон Маунт, Тирелл Маласиа, Амад Диалло, Кобби Майну, Том Хитон и Софьян Амрабат.

В среду, 20 сентября, Манчестер Юнайтед сыграет на выезде против Баварии в рамках первого тура Лиги чемпионов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед аарон ван-биссака

Статьи по теме

Манчестер Юнайтед не знал о проблемах Антони с законом до его трансфера Манчестер Юнайтед не знал о проблемах Антони с законом до его трансфера
Тен Хаг - о провальном старте МЮ в АПЛ: Не можем обвинять кого-то Тен Хаг - о провальном старте МЮ в АПЛ: Не можем обвинять кого-то
Манчестер Юнайтед показал худший старт в АПЛ более чем за 30 лет Манчестер Юнайтед показал худший старт в АПЛ более чем за 30 лет
Брайтон де Дзерби уверенно справился с Манчестер Юнайтед Брайтон де Дзерби уверенно справился с Манчестер Юнайтед
Помочь журналистам

Видео

Реал Мадрид - Реал Сосьедад 2:1 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги
Реал Мадрид - Реал Сосьедад 2:1 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Соболенко - первая ракетка мира, Свитолина - лучшая из Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович стал первой ракеткой мира, Сачко потерял несколько позиций
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Европа16:49
Златан вернулся: Ибрагимович посетил тренировку Милана перед стартом в Лиге чемпионов
Бокс16:39
Отец Фьюри назвал единственного боксера, который не боится Уайлдера
Европа16:22
Манчестер Юнайтед лишился защитника перед матчем с Баварией
Теннис16:15
Парный рейтинг WTA: Надежда Киченок поднялась, Володько сильно опустилась
Европа15:56
Хави: Нужно доказать, что в Лиге чемпионов Барселона готова конкурировать с кем угодно
Теннис15:45
Рейтинг WTA: Соболенко - первая ракетка мира, Свитолина - лучшая из Украины
Теннис15:20
Рейтинг ATP: Джокович стал первой ракеткой мира, Сачко потерял несколько позиций
Европа15:19
Энрике недоволен тем, что ПСЖ продал одного из ключевых игроков
Украина14:57
Рух получил трансферный бан от ФИФА из-за разорвавшего контракт легионера
Европа14:51
Чеферин прокомментировал отказ от сотрудничества с Газпромом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK