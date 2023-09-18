iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Тухель пропустит матч против Манчестер Юнайтед

Луч надежды для манкунианцев.
Сегодня, 11:06
Томас Тухель / Getty Images
Томас Тухель / Getty Images

Главный тренер Баварии Томас Тухель пропустит матч Лиги чемпионов против Манчестер Юнайтед.

Напомним, что 20 сентября стартует групповой этап ЛЧ, и в группе А сыграет между собой два фаворита - Бавария и МЮ.

Небольшим преимуществом для "дьяволов" станет отстутствие в технической зоне главного тренера мюнхенцев Томаса Тухель.

Немецкий специалист получил дисквалификацию еще в прошлом розыгрыше в матче против Ман Сити. Его обязанности будут исполнять помощники тренера Жолт Лев и Энтони Берри.э

Ранее Жозе Моуринью прокомментировал разгромную победу над Эмполи.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Томас Тухель Бавария Мюнхен

Статьи по теме

Защитник Баварии пожаловался на отсутствие игрового времени Защитник Баварии пожаловался на отсутствие игрового времени
Бавария подписала контракт с чемпионом НБА Бавария подписала контракт с чемпионом НБА
Бавария готова отпустить Нагельсманна ради работы в сборной Германии Бавария готова отпустить Нагельсманна ради работы в сборной Германии
Президент УЕФА: Россия будет отстранена до конца войны Президент УЕФА: Россия будет отстранена до конца войны
Помочь журналистам

Видео

Реал Мадрид - Реал Сосьедад 2:1 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги
Реал Мадрид - Реал Сосьедад 2:1 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Соболенко стала первой ракеткой мира, Свитолина - лучшая из Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович стал первой ракеткой мира, Сачко - лучший из Украины
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Европа12:48
Президент УЕФА: Россия будет отстранена до конца войны
Бокс12:27
Фьюри: Джошуа - большой бомжара, которого трижды побили
ММА12:20
Бои без правил: расписание боев и турниров
Бокс12:12
Бокс: расписание боев
Европа11:56
The Best FIFA Awards: стали известны имена всех номинантов
Европа11:50
Месси рассказал, какие ритуалы использует в повседневной жизни
Европа11:24
Иско - о Реале: Возможно, мне следовало уйти раньше
Лига Чемпионов11:06
Тухель пропустит матч против Манчестер Юнайтед
Украина10:53
УПЛ: Динамо сыграет против Ворсклы
Европа10:40
Футбол сегодня: матч Динамо - Ворскла и встреча Жироны с Гранадой
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK