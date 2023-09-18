Тухель пропустит матч против Манчестер Юнайтед

Главный тренер Баварии Томас Тухель пропустит матч Лиги чемпионов против Манчестер Юнайтед.

Напомним, что 20 сентября стартует групповой этап ЛЧ, и в группе А сыграет между собой два фаворита - Бавария и МЮ.

Небольшим преимуществом для "дьяволов" станет отстутствие в технической зоне главного тренера мюнхенцев Томаса Тухель.

Немецкий специалист получил дисквалификацию еще в прошлом розыгрыше в матче против Ман Сити. Его обязанности будут исполнять помощники тренера Жолт Лев и Энтони Берри.э

Ранее Жозе Моуринью прокомментировал разгромную победу над Эмполи.

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