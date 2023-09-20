iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Голкипер Интер Майами рассказал о характере Месси

Аргентинец вновь проявил себя с наилучшей стороны.
Сегодня, 18:26
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Голкипер Интер Майами Дрейк Кэллендер рассказал о характере нападающего команды Лионеля Месси.

"Он отличный партнер по команде. Он немного застенчивый и, знаете, тихий. Я всегда думаю, что этот парень перешел в совершенно новую лигу, в совершенно новую страну. Он, вероятно, пытается обустроиться. Для него все в новинку, понимаете?

Поэтому я просто сделал все возможное, чтобы помочь ему почувствовать себя желанным гостем. Я старался не быть его фанбоем или что-то в этом роде, и я думаю, что у нас сложились довольно обычные отношения как у партнеров по команде".

Читай также: Вечно под присмотром: экс-футболист сборной Аргентины похвастался забавным фото с Месси

"Я вижу его преданность спорту и этой команде. За то короткое время, что он с нами, он действительно проникся тем, что мы пытаемся делать, и внес большой вклад как на поле, так и за его пределами.

Он просто хочет быть одним из игроков, понимаете? Он хочет быть одним из наших партнеров по команде, и он очень скромный, и я это очень уважаю.

Все еще можно заметить огонь в его глазах, когда он играет, и это показывает мне, на каком уровне нам нужно играть, если мы хотим быть амбициозными и выигрывать матчи", – сказал Кэллендер в интервью пресс-службе Федерации футбола США.

Напомним, 36-летний аргентинец лишь этим летом перебрался в Интер Майами, успев выиграть с клубом Кубок лиг.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси интер майами

Статьи по теме

Хавбек Ливерпуля - о победе на ЧМ-2022: Мы играли с лучшим в мире и выиграли вместе с ним Хавбек Ливерпуля - о победе на ЧМ-2022: Мы играли с лучшим в мире и выиграли вместе с ним
Лионель Месси: статистика-2023/2024 Лионель Месси: статистика-2023/2024
Анри: В сборной Аргентины нет трех Месси, он босс Анри: В сборной Аргентины нет трех Месси, он босс
Месси рассказал, какие ритуалы использует в повседневной жизни Месси рассказал, какие ритуалы использует в повседневной жизни
Помочь журналистам

Видео

Гранада - Жирона 2:4 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги
Гранада - Жирона 2:4 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Соболенко - первая ракетка мира, Свитолина - лучшая из Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович стал первой ракеткой мира, Сачко потерял несколько позиций
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Киберспорт20:55
Counter Strike: Расписание и результаты турниров на 2023 год
Европа20:47
"Ленивый му*ак": легенда Ливерпуля снова набросилась с критикой на Погба
20:45
Сборная Украины по футзалу потерпела обидное поражение от Польши
Европа20:21
Онана: Заменить Де Хеа не так-то просто
Лига конференций20:13
Чурко: Для Зари главное - выжать максимум в номинально домашних матчах и выйти из группы
Европа19:59
Палкин: ФИФА убила украинский футбол
НБА19:53
Главный талант НБА: Сыграю на Олимпиаде-2024 - будем бороться только за золото
Европа19:50
Кейн: Магуайра сделали козлом отпущения
Лига конференций19:35
Лига конференций-2023/24: Лилль добыл уверенную победу над Олимпией
Европа19:21
"Мое сердце здесь": Клопп высказался о возможности возглавить сборную Германии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK