Ключевой игрок Реала может не сыграть в мадридском дерби

Мадридский Реал, возможно, будет играть в матче против Атлетико на этих выходных без своего лидера.

Как сообщает издание AS, англичанин Джуд Беллингем не принимал участие в сегодняшней тренировке. У хавбека были проблемы с желудком.

Стоит отметить, что врачи "сливочных" с оптимизмом смотрят на возможность участие Беллингема в мадридском дерби, но неизвестно сможет ли он сыграть со старта или выйти на замену.

В текущем сезоне Джуд в 6 матчах во всех турнирах забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу.

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