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Футболист Брайтона де Дзерби установил необычное достижение

Джеймс Милнер стал первым игроком, который выступил за пять разных английских клубов в еврокубках.
Сегодня, 17:44
Джеймс Милнер / Getty Images
Джеймс Милнер / Getty Images

 Вчера, 21 сентября, Брайтон Роберто де Дзерби уступил греческому АЕКу со счетом 2:3 в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.

В данном поединке принял участие англичанин Джеймс Милнер, что помогло ему установить необычное достижение.

Милнер стал первым футболистом, сыгравшим в различных еврокубковых турнирах за пять различных английских клубов. В разное время Джеймс представлял на еврокубковой арене Астон Виллу, Ньюкасл, Манчестер Сити, Ливерпуль и естественно Брайтон.

Отметим, что в стан "чаек" английский универсал перебрался летом этого года на правах свободного агента.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джеймс Милнер

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