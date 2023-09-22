Футболист Брайтона де Дзерби установил необычное достижение

Джеймс Милнер стал первым игроком, который выступил за пять разных английских клубов в еврокубках.

Вчера, 21 сентября, Брайтон Роберто де Дзерби уступил греческому АЕКу со счетом 2:3 в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.

В данном поединке принял участие англичанин Джеймс Милнер, что помогло ему установить необычное достижение.

Милнер стал первым футболистом, сыгравшим в различных еврокубковых турнирах за пять различных английских клубов. В разное время Джеймс представлял на еврокубковой арене Астон Виллу, Ньюкасл, Манчестер Сити, Ливерпуль и естественно Брайтон.

Отметим, что в стан "чаек" английский универсал перебрался летом этого года на правах свободного агента.

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