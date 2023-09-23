Тренер Дженоа оценил адаптацию Малиновского

Альберто Джилардино высказался об игре команды в чемпионате.

Главный тренер Дженоа Альберто Джилардино прокомментировал поражение от Лечче (0:1) в Серии А.

По словам специалиста, команда показала характер, но удержать счет не получилось.

"Против Лечч» было нелегко, они хорошо играют в связках, много двигаются и хорошо работают с крайними защитниками и полузащитниками. Мы давали бить с дальней дистанции, особенно в данный момент с голом. Но понравилось желание не сдаваться".

Джилардино высказался об игре украинского футболиста Малиновского.

"Вводим в состав Малиновского, ищем ему правильную позицию в командном балансе.

Когда Гудмундссон зажигает – он делает разницу, словно Малиновский. Они оба имеют качество, должны стать более решительными в атаках", - приводит слова тренера Calcio Genoa.

Ранее сообщалось, что Дженоа потроллила потенциальную продажу Эвертона известным мемом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!