Тен Хаг отреагировал на провальный старт Манчестер Юнайтед

Главный тренер Манчестер Юнайтеж Эрик тен Хаг высказался о результатах команды.

Специалист заявил, что ищет проблему, а также добавил, что у него играют люди, а не работы.

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"Я давлю на команду и предъявляю к ней требования, но игроки люди, а не роботы. Почему у них не получается? Я пытаюсь выяснить это, пытаюсь найти и дать решения, мотивировать игроков на выполнение работы", - приводит слова тренера Фабрицио Романо в Twitter.

Напомним, Манчестер Юнайтед потерпел три поражения подряд.

Ранее сообщалось, что легенда клуба раскритиковал Онана за ошибку в матче с Баварией.

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