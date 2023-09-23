iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Тен Хаг отреагировал на провальный старт Манчестер Юнайтед

Специалист отметил человеческий фактор.
Сегодня, 13:50
Эрик тен Хаг / Getty Images
Эрик тен Хаг / Getty Images

Главный тренер Манчестер Юнайтеж Эрик тен Хаг высказался о результатах команды.

Специалист заявил, что ищет проблему, а также добавил, что у него играют люди, а не работы.

Читай также: Манчестер Юнайтед практически год остается без постоянного клубного врача

"Я давлю на команду и предъявляю к ней требования, но игроки люди, а не роботы. Почему у них не получается? Я пытаюсь выяснить это, пытаюсь найти и дать решения, мотивировать игроков на выполнение работы", - приводит слова тренера Фабрицио Романо в Twitter.

Напомним, Манчестер Юнайтед потерпел три поражения подряд.

Ранее сообщалось, что легенда клуба раскритиковал Онана за ошибку в матче с Баварией.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед

Статьи по теме

Манчестер Юнайтед практически год остается без постоянного клубного врача Манчестер Юнайтед практически год остается без постоянного клубного врача
Баллак: Манчестер Юнайтед не на уровне Баварии Баллак: Манчестер Юнайтед не на уровне Баварии
Легенда Манчестер Юнайтед раскритиковал Онана за ошибку в матче с Баварией Легенда Манчестер Юнайтед раскритиковал Онана за ошибку в матче с Баварией
Бавария - Манчестер Юнайтед 4:3 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов Бавария - Манчестер Юнайтед 4:3 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов
Помочь журналистам

Видео

Александрия - Черноморец 1:5 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Александрия - Черноморец 1:5 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Соболенко - первая ракетка мира, Свитолина - лучшая из Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Заря принесла Украине первые очки группового этапа еврокубков
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович стал первой ракеткой мира, Сачко потерял несколько позиций
просмотров

Последние новости

Украина14:55
Динамо в голевом противостоянии обыграло ЛНЗ
Украина14:45
Полесье - Минай: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
Европа14:30
Цыганков и Довбик второй раз подряд вместе выйдут в старте Жироны
Европа14:22
Награда за преданность: турецкий клуб осчастливил юного фаната, который встречал командный автобус
Бокс14:04
Промоутер Джошуа озвучил основную проблему в организации боя с Уайлдером
Европа13:50
Тен Хаг отреагировал на провальный старт Манчестер Юнайтед
Европа13:29
"Он молодой, но психологически сильный": Ребров оценил игру Трубина за Бенфику
Киберспорт13:25
ESL Pro League Season 18: Lynn Vision - 9INE онлайн-трансляция матча
ММА13:04
Фергюсон проведет поединок против британского проспекта
Бокс12:56
"Он очень хитрый": Нганну заподозрил Фьюри в жульничестве
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK