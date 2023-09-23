iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Наставник Руха - о ничьей с Шахтером: Мы доминировали весь матч

Виталий Пономарев считает, что его команда была сильнее еще до удаления у "горняков".
Сегодня, 22:20
Виталий Пономарев / shakhtar.com
Виталий Пономарев / shakhtar.com

Рулевой львовского Руха Виталий Пономарев прокомментировал ничью своих подопечных в матче против Шахтера (1:1).

Украинский специалист считает, что его коллектив был сильнее еще до того, как получил численное преимущество после удаления Ярослава Ракицкого.

"Положительные эмоции, потому что мы заставили Шахтер ошибиться, весь матч доминировали. Конечно, были ошибки, не хватает опыта в позиционной игре. Но спасибо ребятам. Наша основная задача - выигрывать каждый матч, формировать качественную команду. Это первоочередная задача.

Рад, что молодые футболисты выходят против такого соперника и на таком уровне играют".

Также Пономарев отдельно высказался о забитом голе Богдана Слюбыка.

"Мы тренируем эти удары, он тоже. Он пробовал это еще в прошлых матчах, ничего удивительного нет".

Напоследок наставник Руха выразил уверенность в том, что игроки его клуба могут дорасти до уровня национальных команд.

"По моему мнению, мы доминировали тогда, когда играли еще в равных составах, имели 2 момента. На сегодня Шахтер тем и отличается, что имеет класс и квалификацию игроков.

Убежден, что наша команда имеет будущее, эти футболисты могут дорасти до сборных", - резюмировал Пономарев.

 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Рух

Статьи по теме

Ван Леувен - о ничьей с Рухом: Игра была разрушена арбитром Ван Леувен - о ничьей с Рухом: Игра была разрушена арбитром
Шикарный гол Слюбика позволяет Руху вырвать ничью у Шахтера Шикарный гол Слюбика позволяет Руху вырвать ничью у Шахтера
Ньюкасл все же переподпишет контракт со своим лидером Ньюкасл все же переподпишет контракт со своим лидером
Хави - об игре с Сельтой: Мы смогли вырвать победу благодаря желанию это сделать Хави - об игре с Сельтой: Мы смогли вырвать победу благодаря желанию это сделать
Помочь журналистам

Видео

Александрия - Черноморец 1:5 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Александрия - Черноморец 1:5 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Соболенко - первая ракетка мира, Свитолина - лучшая из Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Заря принесла Украине первые очки группового этапа еврокубков
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович стал первой ракеткой мира, Сачко потерял несколько позиций
просмотров

Последние новости

Европа22:57
Ньюкасл все же переподпишет контракт со своим лидером
Европа22:55
Хави - об игре с Сельтой: Мы смогли вырвать победу благодаря желанию это сделать
Европа22:34
Барселона может потерять основного хавбека минимум на месяц
Европа22:20
Наставник Руха - о ничьей с Шахтером: Мы доминировали весь матч
Формула 122:14
Ферстаппен - о критиках: Они могут пойти на***
Европа21:54
Ван Леувен - о ничьей с Рухом: Игра была разрушена арбитром
Европа21:39
Барселона оформила молниеносный камбек в матче против Сельты
Европа21:30
Эвертон Миколенко на выезде одержал победу над Брентфордом Ярмолюка
Украина21:07
Шикарный гол Слюбика позволяет Руху вырвать ничью у Шахтера
Европа21:03
Сассуоло неожиданно "перестрелял" Ювентус в голевой перестрелке
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK