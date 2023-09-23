Наставник Руха - о ничьей с Шахтером: Мы доминировали весь матч

Виталий Пономарев считает, что его команда была сильнее еще до удаления у "горняков".

Рулевой львовского Руха Виталий Пономарев прокомментировал ничью своих подопечных в матче против Шахтера (1:1).

Украинский специалист считает, что его коллектив был сильнее еще до того, как получил численное преимущество после удаления Ярослава Ракицкого.

"Положительные эмоции, потому что мы заставили Шахтер ошибиться, весь матч доминировали. Конечно, были ошибки, не хватает опыта в позиционной игре. Но спасибо ребятам. Наша основная задача - выигрывать каждый матч, формировать качественную команду. Это первоочередная задача.

Рад, что молодые футболисты выходят против такого соперника и на таком уровне играют".

Также Пономарев отдельно высказался о забитом голе Богдана Слюбыка.

"Мы тренируем эти удары, он тоже. Он пробовал это еще в прошлых матчах, ничего удивительного нет".

Напоследок наставник Руха выразил уверенность в том, что игроки его клуба могут дорасти до уровня национальных команд.

"По моему мнению, мы доминировали тогда, когда играли еще в равных составах, имели 2 момента. На сегодня Шахтер тем и отличается, что имеет класс и квалификацию игроков.

Убежден, что наша команда имеет будущее, эти футболисты могут дорасти до сборных", - резюмировал Пономарев.

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