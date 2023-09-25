Анчелотти - о поражении от Атлетико: Это моя ответственность

Карло Анчелотти взял на себя всю ответственность за поражение в матче против Атлетико.

Напомним, мадридский Реал неожиданно уступил команде Диего Симеоне, второй раз в своей истории пропустив все три гола после ударов головой.

Анчелотти заявил, что ответственность за поражение лежит на нем, однако сейчас время думать о следующем матче, ведь прошлое не изменить.

"Я мог справиться лучше, это очевидно. Когда команда не делает то, что должна, это моя ответственность. Но я стоически воспринимаю трудности, проблем нет.

Я уже думаю о следующем матче. В этой игре мы сыграли не очень хорошо. Но дело не в счете, он уже не изменится. Это поражение может стать возможностью сделать что-то лучше в будущем. Мы расстроены и злы, но пока мы справлялись очень хорошо. Так и продолжится", – цитирует Анчелотти Marca.

Ранее также поделился мыслями о своем поражении и Маурисио Почеттино.

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