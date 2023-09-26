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Лидер Реала вернулся в общую группу

Винисиус снова в строю.
Сегодня, 00:11
Винисиус Жуниор / Getty Images
Винисиус Жуниор / Getty Images

Вингер Реала Винисиус Жуниор вернулся в общую группу команды. Об этом сообщает издание Marca.

В понедельник бразилец тренировался в общей группе клуба. Футболист также будет включен в заявку на матч против Лас-Пальмаса, который состоится в среду, 27 сентября.

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Напомним, Винисиус не выходил на поле с 25 августа после травмы, а недавнюю встречу с Атлетико (1:3) игрок пропустил из-за гастроэнтерита.

В текущем сезоне на счету 23-летнего игрока один гол в трех матчах Ла Лиги.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Винисиус Жуниор

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