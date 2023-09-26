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"Надеюсь, не вылетят": Морган потроллил Челси за провальный старт в АПЛ

Болельщик Арсенала пошутил над лондонским клубом.
Сегодня, 10:00
Челси / Getty Images
Челси / Getty Images

Лондонский Челси в стартовых шести турах чемпионата Англии выиграл лишь один раз, при этом дважды сыграв вничью.

В последней игре "синие" дома минимально уступили Астон Вилле (0:1).

Телеведущий, который является фанатом Арсенала, Пирс Морган высказался о Челси. Шоумен тонко потроллив команду, намекнув о вылете из английской Премьер-лиги.

"Надеюсь, Челси не вылетит", - написал Морган в Twitter.

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Следующую игру лондонский клуб проведет 27 сентября - против Брайтона в Кубке английской лиги.

Ранее сообщалось, что фанаты Челси смеются с "лимонной" теории успеха Почеттино.

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