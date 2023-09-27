Хави назвал причину потери очков в матче с Мальоркой

Главный тренер Барселоны Хави подвел итоги поединка с Мальоркой (2:2).

Специалист уверен, что его игроки допустили ошибки в обороне, чего допускать нельзя.

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"Проблема заключается в том, что соперник повел в счете после нашей ошибки. Когда мы начали показывать свой лучший футбол, случилась еще одна ошибка в защите. Таких ошибок быть не должно, особенно в настолько интенсивных и равных играх. У нас были явные голевые моменты, но мы слишком много пропустили, совершив две вопиющие ошибки. Мы сыграли вничью – для нас этого недостаточно.

Нам нужно улучшить игру в обороне. В прошлом году она была очень крепкой. Сегодня мы играли не так плохо, но таких ошибок быть не должно, из-за них потеряны два очка", - приводит слова тренера Marca.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча.

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