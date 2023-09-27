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Футбол

Пять английских клубов заинтересованы в подписании Матвиенко

Украинец вскоре может оказаться на туманном Альбионе.
Сегодня, 12:28
Николай Матвиенко / ФК Шахтер Донецк
Николай Матвиенко / ФК Шахтер Донецк

Защитник донецкого Шахтера Николай Матвиенко может покинуть украинский клуб в ближайшее время.

Как сообщает TEAMtalk, услугами футболиста заинтересован ряд английских клубов. Среди них Вест Хэм, Эвертон, Кристал Пэлас, Бернли и Шеффилд Юнайтед.

Отмечается, что зимой Матвиенко хотел подписать Брентфорд, но переход не состоялся.

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Действующий контракт украинца с Шахтером рассчитан до лета 2027 года.

В текущем сезоне Матвиенко провел шесть матчей за команду, в которых забил 3 гола.

Ранее сообщалось, что Ювентус нацелился на подписание хавбека Шахтера.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Николай Матвиенко

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