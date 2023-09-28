Защитник ПСЖ выбыл на четыре месяца

Мендеш не играл за клуб с апреля.

Защитник ПСЖ Нуну Мендеш снова получил травму.

Португальский игрок получил повреждение задней поверхности бедра и пропустит около четырех месяцев.

После медобследования тренерский штаб решился отправить Мендеша на операцию в Финляндию.

Отметим, что последний матч за ПСЖ португалец провел еще в апреле. С тех пор Нуну постоянно восстанавливается от различных травм.

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