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Хоффенхайм - Боруссия 1:3: обзор матча и результат игры 29.09.2023

"Шмели" в меньшинстве смогли завоевать один балл.
Вчера, 23:28
Боруссия Дортмунд / Getty Images
Боруссия Дортмунд / Getty Images

В пятницу, 29 сентября, в рамках шестого тура Бундеслиги Хоффенхайм принимал Боруссию Дортмунд.

Уже у первой половине встречи команды смогли обменяться голами. На забитый мяч Никласа Фюллкруга хозяев ответили голом с 11-метровый точки.

Под занавес 45-минутки Марко Ройс вывел "шмелей" вперед, однако уже во второй половине игры для гостей наступила "черная полоса".

В середине тайма Боруссия осталась в меньшинстве, ввиду чего ей пришлось отбиваться оставшиеся 20+ минут. К счастью, гости смогли удержать победу, забив при этом в самой концовке.

Статистика матча Хоффенхайм - Боруссия шестого тура Бундеслиги

Хоффенхайм - Боруссия 1:2
Голы: Крамарич, 25 пенальти - Фюллкруг, 18, Ройс, 45+3, Рюэрсон, 90+3

Ожидаемые голы (xG): 2.09 - 1.43
Владение мячом: 49% - 51%
Удары: 15 - 6
Удары в створ: 5 - 5
Фолы: 13 - 16

Хоффенхайм: Бауманн, Фогт, Брукс (Бисхоф, 84), Кабак, Гриллич, Премель (Бериша, 68), Штах, Бебу, Крамарич (Бекер, 87), Байер (Юстван, 84), Сков (Бюльтер, 68).

Боруссия: Кобель, Рюэрсон, Хуммельс, Шлоттербек, Бенсебайни, Ройс (Вольф, 80), Брандт (Адейеми, 64), Озджан, Нмеча (Джан, 69), Мален (Зюле, 80), Фюллькруг (Аллер, 80).

Предупреждения: Хуммельс (23), Брукс (44), Нмеча (60), Фогт (61), Бенсебайни (67), Кабак (85), Ройс (86).

Удаление: Бенсебайни (71).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бундеслига хоффенхайм Боруссия Дортмунд

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