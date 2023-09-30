"Запомню на всю жизнь": Трубин поделился впечатлениями от победного матча с Порту

Голкипер Бенфики Анатолий Трубин прокомментировал победу над Порту в седьмом туре чемпионата Португалии.

Лиссабонский клуб одержал над соперником минимальную победу со счетом 1:0, а для украинца этот поединок стал первым в составе новой команды, в котором он сохранил свои ворота в неприкосновенности.

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"Я запомню мое первое О Класико на всю жизнь. Победа и первый матч за Бенфику без пропущенных голов. Очень важная игра для меня лично.

Но прежде всего это командная работа, дающая свои результаты. Продолжаем работать и готовиться к Лиге чемпионов.

Отдельно благодарю каждого фаната за поддержку. Вы создаете невероятную атмосферу на стадионе. Каждый раз поражен вами", - написал Трубин в Instagram.

Напомним, на ISPORT доступно видео гола и лучших моментов матча Бенфика - Порту (1:0).

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