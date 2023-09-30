Гвардиола - о поражении от Вулверхэмптона: Мы не защищались должным образом
В рамках 7 тура чемпионата Англии Ман Сити уступил Вулверхэмптону со счетом 2:1.
Испанец Пеп Гвардиола поделился мыслями о прошедшем поединке. По словам наставника "горожан", его команда должна работать сильнее в каждом матче.
"Есть десять игроков, которые хорошо переходят из одной фазы в другую. Мы были хорошо настроены, но не защищались должным образом в этих ситуациях. Они победили нас в дуэлях один в один - это не есть хорошо. Надо в таких ситуациях играть должным образом.
Мы должны показывать больше на поле. Даже когда побеждаем - надо работать больше", - сказал специалист по итогу поединка.
Отметим, что это было первое поражение манкунианцев в текущем сезоне АПЛ.
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