iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Гвардиола - о поражении от Вулверхэмптона: Мы не защищались должным образом

Испанец высказался о неприятном результате для своей команды.
Вчера, 22:08
Пеп Гвардиола / Getty Images
Пеп Гвардиола / Getty Images

В рамках 7 тура чемпионата Англии Ман Сити уступил Вулверхэмптону со счетом 2:1.

Испанец Пеп Гвардиола поделился мыслями о прошедшем поединке. По словам наставника "горожан", его команда должна работать сильнее в каждом матче.

"Есть десять игроков, которые хорошо переходят из одной фазы в другую. Мы были хорошо настроены, но не защищались должным образом в этих ситуациях. Они победили нас в дуэлях один в один - это не есть хорошо. Надо в таких ситуациях играть должным образом.

Мы должны показывать больше на поле. Даже когда побеждаем - надо работать больше", - сказал специалист по итогу поединка.

Отметим, что это было первое поражение манкунианцев в текущем сезоне АПЛ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: вулверхэмптон Манчестер Сити Пеп Гвардиола

Статьи по теме

Вулверхэмптон сенсационно обыграл Манчестер Сити Вулверхэмптон сенсационно обыграл Манчестер Сити
Гвардиола: Барселона не платила судьям Гвардиола: Барселона не платила судьям
Гвардиола вновь выразил недовольство игровым графиком футболистов Гвардиола вновь выразил недовольство игровым графиком футболистов
Голкипер нидерландского клуба потерял сознание после столкновения с нападающим Аякса Голкипер нидерландского клуба потерял сознание после столкновения с нападающим Аякса
Помочь журналистам

Видео

Жирона - Реал 0:3 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги
Жирона - Реал 0:3 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк и Цуренко опустились, Ястремская и Завацкая поднялись
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Европа00:10
Голкипер нидерландского клуба потерял сознание после столкновения с нападающим Аякса
Вчера, 23:59
Европа23:59
Монако обыграл Марсель в голевой перестрелке
Европа23:35
Анчелотти: Знали, что Жирона способна создать нам проблемы
Европа23:09
Цыганков может пропустить матчи сборной Украины против Северной Македонии и Мальты
Бокс23:07
Хирн объяснил, почему бой Усика и Фьюри это "хорошо для бокса"
Европа22:45
Жирона - Реал 0:3 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги
Европа22:38
PGMOL прокомментировала отмененный гол Ливерпуля в матче с Тоттенхэмом
Украина22:20
Черноморец - Заря 0:0 видео лучших моментов матча УПЛ
Европа22:08
Гвардиола - о поражении от Вулверхэмптона: Мы не защищались должным образом
Украина22:01
Бомбардиры УПЛ: Скляр голом в ворота Шахтера ворвался в гонку
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK