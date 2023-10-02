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Мудрик снова выйдет в стартовом составе Челси, на этот раз против Фулхэма

Украинец постепенно становится игроком основы "синих" под руководством Маурисио Почеттино.
Сегодня, 21:19
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

В понедельник, 2 октября, программу седьмого тура Английской Премьер-лиги будет закрывать лондонское дерби Фулхэма и Челси.

В стартовом составе "пенсионеров" вновь нашлось место Михаилу Мудрику - для украинского вингера это будет уже четвертый подряд выход на поле с первых минут.

Фулхэм: Лено - Кастань, Диоп, Рим, Робинсон - Рид, Пальинья, Перейра - Уилсон, Хименес, Виллиан.

Запасные: Родак, Балло Туре, Бесси, Де Кордова-Рид, Ивоби, Винисиус, Кейрни, Лукич, Муниз.

Челси: Санчес - Дисаси, Силва, Колвилл, Кукурелья - Кайседо, Галлахер, Фернандес - Палмер, Броя, Мудрик.

Запасные: Петрович, Вашингтон, Брукинг, Гилкрист, Мадуэке, Матос, Матсен, Стерлинг, Угочукву.

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Стартовый свисток поединка между Фулхэмом и Челси прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси фулхэм АПЛ Михаил Мудрик

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