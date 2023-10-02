Мудрик снова выйдет в стартовом составе Челси, на этот раз против Фулхэма
В понедельник, 2 октября, программу седьмого тура Английской Премьер-лиги будет закрывать лондонское дерби Фулхэма и Челси.
В стартовом составе "пенсионеров" вновь нашлось место Михаилу Мудрику - для украинского вингера это будет уже четвертый подряд выход на поле с первых минут.
Фулхэм: Лено - Кастань, Диоп, Рим, Робинсон - Рид, Пальинья, Перейра - Уилсон, Хименес, Виллиан.
Запасные: Родак, Балло Туре, Бесси, Де Кордова-Рид, Ивоби, Винисиус, Кейрни, Лукич, Муниз.
Челси: Санчес - Дисаси, Силва, Колвилл, Кукурелья - Кайседо, Галлахер, Фернандес - Палмер, Броя, Мудрик.
Запасные: Петрович, Вашингтон, Брукинг, Гилкрист, Мадуэке, Матос, Матсен, Стерлинг, Угочукву.
Your Chelsea tonight! 🔵@ParimatchUK | #FulChe pic.twitter.com/S1w9ArutnO— Chelsea FC (@ChelseaFC) October 2, 2023
Читай также: Стала известна заявка Шахтера на матч с Антверпеном
Стартовый свисток поединка между Фулхэмом и Челси прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!