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Трубин объяснил, почему летом не перешел в Интер

Украинский голкипер подтвердил, что миланский клуб был заинтересован в его подписании.
Сегодня, 15:32
Анатолий Трубин / Getty Images
Анатолий Трубин / Getty Images

Вратарь Бенфики Анатолий Трубин рассказал, почему летом не состоялся его трансфер из Шахтера в Интер.

По словам 22-летнего голкипера, донецкому и миланскому клубам не удалось согласовать цену на него.

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"Агент говорил мне, что были разговоры с Интером. Шахтер с ними общался, но клубы не смогли сойтись в цене. А Бенфика была настойчивой, решила все за несколько дней.

Интер - большой клуб, финалист Лиги чемпионов. Конечно, для меня лично заинтересованность от них была очень приятной", - сказал Трубин в интервью SportArena.

Ранее Трубин поделился впечатлениями от победного матча с Порту.

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