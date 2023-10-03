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Бывший президент Барселона - о деле Негрейры: Покажите матч, где судья помог нам

Экс-глава клуба защищает "сине-гранатовых".
Сегодня, 20:20
Сандро Росель / Getty Images
Сандро Росель / Getty Images

Бывший президент Барселоны Сандро Росель высказался о деле Негрейры.

"У нас были Месси, Бускетс, Альба, Иньеста, Хави, Пеп на тренерской скамье, затем Тито... Я считают очень глупыми разговоры о том, что мы выигрывали благодаря Негрейре. И очень глупо говорить, что он был госслужащим.

RFEF уже заявила, что никакого влияния на судей не было. Нам предъявлено обвинение в убийстве, но неизвестно, где находится тело убитого человека".

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"Покажите мне матч, в котором судья помог нам. Я могу показать много матчей, где они не помогали. Мы проиграли Ла Лигу в последнем туре из-за ошибки, признанной судьей", – заявил Росель в интервью Rac1.

Напомним, Хоакин Агирре, глава Следственного суда столицы Каталонии, посчитал выплату 7,5 млн евро от "сине-гранатовых" бывшему вице-президенту технического комитета судей RFEF преступлением.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Сандро Росель

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