Бывший президент Барселона - о деле Негрейры: Покажите матч, где судья помог нам

Бывший президент Барселоны Сандро Росель высказался о деле Негрейры.

"У нас были Месси, Бускетс, Альба, Иньеста, Хави, Пеп на тренерской скамье, затем Тито... Я считают очень глупыми разговоры о том, что мы выигрывали благодаря Негрейре. И очень глупо говорить, что он был госслужащим.

RFEF уже заявила, что никакого влияния на судей не было. Нам предъявлено обвинение в убийстве, но неизвестно, где находится тело убитого человека".

Читай также: Барселона ввела правило, которого будет придерживаться при подписании новых игроков

"Покажите мне матч, в котором судья помог нам. Я могу показать много матчей, где они не помогали. Мы проиграли Ла Лигу в последнем туре из-за ошибки, признанной судьей", – заявил Росель в интервью Rac1.

Напомним, Хоакин Агирре, глава Следственного суда столицы Каталонии, посчитал выплату 7,5 млн евро от "сине-гранатовых" бывшему вице-президенту технического комитета судей RFEF преступлением.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!