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Футбол

Барселона ввела правило, которого будет придерживаться при подписании новых игроков

Каталонцы больше не собираются пополнять состав возрастными игроками.
Сегодня, 19:19
Деку / Getty Images
Деку / Getty Images

Новый спортивный директор Барселоны Деку предложил свои нововведения. Об этом сообщает издание Diario Sport.

Португальский функционер предпочитает не подписывать игроков старше 30 лет. Исключением может стать аренда футболиста на сезон без права выкупа.

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Данное правило было введено из-за опасений клуба в том, что возрастных игроков не получится продать в случае необходимости.

Также Барселона продолжит подписывать ветеранов, если они будут приходить в команду в статусе свободных агентов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Деку

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