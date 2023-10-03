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Хави - о Ямале: Сравнение с Месси – не одолжение

Испанец отметил потенциал своего подопечного.
Вчера, 22:25
Хави / Getty Images
Хави / Getty Images

Главный тренер Барселоны Хави высказался о развитии клуба.

"Теперь наша команда состоит из опытных футболистов, таких, как Жоау Канселу, Марк-Андре тер Стеген, Роберт Левандовски, и молодых игроков – Гави, Алекс Бальде, Ламин Ямаль, Фермин Лопес.

Это позволяет команде двигаться вперед. Сочетание опыта и молодости, несомненно, пойдет нам на пользу".

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"Я надеюсь, что Ламин ознаменует собой эпоху для Барселоны, но мы не делаем ему одолжения, говоря об этом и сравнивая его с Лионелем Месси", – сказал Хави в интервью Barca Universal.

Напомним, в среду, 4 октября, Барселоны на выезде сыграет против Порту в рамках второго тура Лиги чемпионов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона хави Ламин Ямаль

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