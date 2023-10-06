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Определились финалисты Кубка Либертадорес

4 ноября состоится решающий матч турнира.
Сегодня, 12:27
Палмейрас - Бока Хуниорс / Getty Images
Палмейрас - Бока Хуниорс / Getty Images

Стало известно, кто сыграет в финале Копа Либертадорес-2023.

Палмейрас и Бока Хуниорс встретились в рамках ответного матча полуфинала турнира. Игра завершилась вничью со счетом 1:1, а в серии послематчевых пенальти гости оказались сильнее.

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Таким образом, аргентинский коллектив сыграет в финале против Флуминенсе. Решающий матч состоится 4 ноября. Победитель сыграет на Клубном чемпионате мира.

Палмейрас – Бока Хуниорс 1:1 (по пенальти 2:4)

Голы: Пикерес, 73 – Кавани, 23

Удаление: Рохо, 66

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кубок Либертадорес

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