Определились финалисты Кубка Либертадорес

Стало известно, кто сыграет в финале Копа Либертадорес-2023.

Палмейрас и Бока Хуниорс встретились в рамках ответного матча полуфинала турнира. Игра завершилась вничью со счетом 1:1, а в серии послематчевых пенальти гости оказались сильнее.

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Таким образом, аргентинский коллектив сыграет в финале против Флуминенсе. Решающий матч состоится 4 ноября. Победитель сыграет на Клубном чемпионате мира.

Палмейрас – Бока Хуниорс 1:1 (по пенальти 2:4)

Голы: Пикерес, 73 – Кавани, 23

Удаление: Рохо, 66

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