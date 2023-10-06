Определились финалисты Кубка Либертадорес
4 ноября состоится решающий матч турнира.
Стало известно, кто сыграет в финале Копа Либертадорес-2023.
Палмейрас и Бока Хуниорс встретились в рамках ответного матча полуфинала турнира. Игра завершилась вничью со счетом 1:1, а в серии послематчевых пенальти гости оказались сильнее.
Читай также: Прошла жеребьевка Клубного чемпионата мира 2023
Таким образом, аргентинский коллектив сыграет в финале против Флуминенсе. Решающий матч состоится 4 ноября. Победитель сыграет на Клубном чемпионате мира.
Палмейрас – Бока Хуниорс 1:1 (по пенальти 2:4)
Голы: Пикерес, 73 – Кавани, 23
Удаление: Рохо, 66
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!