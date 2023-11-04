Эмоциональная речь мальчика: Отец с сыном продали "самое ценное" для поездки на финал Кубка Либертадорес
В субботу, 4 ноября, состоится финал Кубка Либертадорес, в котором сыграют Бока Хуниорс и Флуминенсе.
Аргентинский клуб в последний раз выигрывал данный турнир в 2007 году, а бразильцы и вовсе никогда не побеждали.
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Фанатская поддержка команд будет невероятной, что можно уже видеть. Отец и сын из Аргентины решили приехать на финальный поединок, чтобы почувствовать атмосферу.
Они продали самое дорогое, что у них есть - мотоцикл и PlayStation. Примечательно, что они прибыли в Бразилию без билета на матч. Но вы только посмотрите на их эмоции, особенно речь мальчика.
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