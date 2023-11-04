iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Эмоциональная речь мальчика: Отец с сыном продали "самое ценное" для поездки на финал Кубка Либертадорес

Аргентинцы и бразильцы определяют сильнейшею команду на континенте.
Сегодня, 13:42
Фанаты Бока Хуниорс / Getty Images
Фанаты Бока Хуниорс / Getty Images

В субботу, 4 ноября, состоится финал Кубка Либертадорес, в котором сыграют Бока Хуниорс и Флуминенсе.

Аргентинский клуб в последний раз выигрывал данный турнир в 2007 году, а бразильцы и вовсе никогда не побеждали.

Читай также: Легендарный спортсмен обманул блогера, назвавшись новичком Милана

Фанатская поддержка команд будет невероятной, что можно уже видеть. Отец и сын из Аргентины решили приехать на финальный поединок, чтобы почувствовать атмосферу. 

Они продали самое дорогое, что у них есть - мотоцикл и PlayStation. Примечательно, что они прибыли в Бразилию без билета на матч. Но вы только посмотрите на их эмоции, особенно речь мальчика.

Ранее сообщалось, что звезды Манчестер Сити оконфузились, пытаясь угадать бокс с сюрпризом на Хэллоуин.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кубок Либертадорес

Статьи по теме

Определились финалисты Кубка Либертадорес Определились финалисты Кубка Либертадорес
Стали известны финалисты Копа Либертадорес Стали известны финалисты Копа Либертадорес
Палмейрас обыграл Сантос и стал обладателем Копа Либертадорес Палмейрас обыграл Сантос и стал обладателем Копа Либертадорес
Копа Либертадорес: прогноз на матч Палмейрас - Сантос Копа Либертадорес: прогноз на матч Палмейрас - Сантос
Помочь журналистам

Видео

Последний матч Луческу и поражение Динамо от Шахтера в обзоре украинского Классического
Последний матч Луческу и поражение Динамо от Шахтера в обзоре украинского Классического

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко опустился, Марченко приблизился к ТОП-200
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Европа15:30
Довбик отдал ассист за Жирону в матче против Осасуны
Европа15:30
Тобол Шахова стал обладателем Кубка Казахстана
Другие страны15:24
Месси дал окончательный ответ по поводу возвращения в Европу
Европа15:22
Ливерпуль может усилиться вингером Баварии
Бокс15:10
Александр Усик - Тайсон Фьюри: прогноз на титульный бой
Украина14:59
Неожиданный выбор: Беллингем рассказал, какими футболистами он восхищался в детстве
Бокс14:55
Усик признался, что сказал Фьюри после его победы над Нганну
Бокс14:40
Стало известно условие, при котором Фьюри бы подрался с Усиком в декабре
Европа14:25
Центрбэк ПСЖ установил рекорд клуба
Европа14:09
Довбик в стартовом составе Жироны на матч с Осасуной, Цыганков - в запасе
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK