Эмоциональная речь мальчика: Отец с сыном продали "самое ценное" для поездки на финал Кубка Либертадорес

В субботу, 4 ноября, состоится финал Кубка Либертадорес, в котором сыграют Бока Хуниорс и Флуминенсе.

Аргентинский клуб в последний раз выигрывал данный турнир в 2007 году, а бразильцы и вовсе никогда не побеждали.

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Фанатская поддержка команд будет невероятной, что можно уже видеть. Отец и сын из Аргентины решили приехать на финальный поединок, чтобы почувствовать атмосферу.

Они продали самое дорогое, что у них есть - мотоцикл и PlayStation. Примечательно, что они прибыли в Бразилию без билета на матч. Но вы только посмотрите на их эмоции, особенно речь мальчика.

Ранее сообщалось, что звезды Манчестер Сити оконфузились, пытаясь угадать бокс с сюрпризом на Хэллоуин.

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