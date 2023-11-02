iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Страх и ужас в глазах: звезды Манчестер Сити оконфузились, пытаясь угадать бокс с сюрпризом на Хэллоуин

Португальские легионеры отлично повеселили фанатов.
Сегодня, 09:45
Бернарду Силва / Getty Images
Бернарду Силва / Getty Images

Во вторник, 31 октября, отмечался международный праздник Хэллоуин - самый жуткий день в году.

Пресс-служба Манчестер Сити порадовала своих болельщиков эксклюзивным контентом.

Читай также: Косплей года: Одноклубник Месси нарядился охранником Лео на Хэллоуин

Футболисты первой команды Бернарду Силва и Матеус Нунес должны были угадать, не подсматривая, что было спрятано в коробке.

Силва, как не старался, не смог справиться со страхом и подсмотрел. А вот его соотечественник, хоть и угадывал комично, но сумел догадаться, что то был парик.

Ранее сообщалось, что культовый киноактер предстал в образе Бекхэма на Хэллоуин.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити

Статьи по теме

Легенда Арсенала - о пенальти в ворота МЮ: Я не хочу видеть испанский футбол в Премьер-лиге Легенда Арсенала - о пенальти в ворота МЮ: Я не хочу видеть испанский футбол в Премьер-лиге
Манчестер Юнайтед сотворил "историю", проиграв Манчестер Сити на Олд Траффорд Манчестер Юнайтед сотворил "историю", проиграв Манчестер Сити на Олд Траффорд
Манчестер остается синим: Сити разгромил Юнайтед Манчестер остается синим: Сити разгромил Юнайтед
Холанд установил очередное достижение в АПЛ Холанд установил очередное достижение в АПЛ
Помочь журналистам

Видео

Клуб третьего дивизиона шокировал Баварию, выбив из Кубка Германии: видео лучших моментов матча
Клуб третьего дивизиона шокировал Баварию, выбив из Кубка Германии: видео лучших моментов матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Шахтер очков не набрал, но Украина сохранила свою позицию
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко опустился, Марченко приблизился к ТОП-200
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина поднялась на две строчки, Хорватия упала на четыре
просмотров

Последние новости

Киберспорт12:42
Украинский киберспортсмен посетил матч НБА с тремя российскими игроками
Формула 112:40
Президент ФИА ответил на критику решения многократно увеличить штрафы гонщиков
Бокс12:17
Менеджер Фьюри объяснил, почему Тайсон провалился в бою с Нганну
Европа11:59
Центрбек Баварии вылетел на полтора месяца из-за травмы
Другие страны11:56
Луис Суарес перейдет в Интер Майами
НБА11:42
Рынок свободных агентов: команды подписали множество двусторонних контрактов
Бокс11:30
"Я слышал слухи": Усик назвал следующего соперника Ломаченко
НБА11:15
Обмены НБА: Клипперс все же выменяли Хардена и отправили ролевика к Леню
НБА11:07
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Джонс возглавил рейтинг
НБА11:00
Бостон выдал свой самый результативный матч за последние 64 года
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK