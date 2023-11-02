Страх и ужас в глазах: звезды Манчестер Сити оконфузились, пытаясь угадать бокс с сюрпризом на Хэллоуин
Португальские легионеры отлично повеселили фанатов.
Во вторник, 31 октября, отмечался международный праздник Хэллоуин - самый жуткий день в году.
Пресс-служба Манчестер Сити порадовала своих болельщиков эксклюзивным контентом.
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Футболисты первой команды Бернарду Силва и Матеус Нунес должны были угадать, не подсматривая, что было спрятано в коробке.
Силва, как не старался, не смог справиться со страхом и подсмотрел. А вот его соотечественник, хоть и угадывал комично, но сумел догадаться, что то был парик.
Ранее сообщалось, что культовый киноактер предстал в образе Бекхэма на Хэллоуин.
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