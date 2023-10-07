Легенда Манчестер Юнайтед стал гостем Гран-при Катара
Бекхэм снова вышел в люди для главного события в автогонках.
Бывший хавбек Манчестер Юнайтед Дэвид Бекхэм стал специальным гостем на Гран-при Катара.
Английский футболист уже успел прибыть на гонку, сделав несколько фотографий с представителями разных команд.
Just in time for #F1Sprint too 😉— Formula 1 (@F1) October 7, 2023
Lovely to see you, Becks! #QatarGP #F1 pic.twitter.com/d4CDoRTsSb
Напомним, уже в воскресенье, 8 октября, состоится основная гонка. Начала события - в 20:00 по Киеву.
Ранее сообщалось, что Бекхэм отреагировал на заявление супруги, что они оба из рабочего класса.
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