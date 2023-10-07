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Легенда Манчестер Юнайтед стал гостем Гран-при Катара

Бекхэм снова вышел в люди для главного события в автогонках.
Сегодня, 20:27
Дэвид Бекхэм / Getty Images
Дэвид Бекхэм / Getty Images

Бывший хавбек Манчестер Юнайтед Дэвид Бекхэм стал специальным гостем на Гран-при Катара.

Английский футболист уже успел прибыть на гонку, сделав несколько фотографий с представителями разных команд.

Напомним, уже в воскресенье, 8 октября, состоится основная гонка. Начала события - в 20:00 по Киеву.

Ранее сообщалось, что Бекхэм отреагировал на заявление супруги, что они оба из рабочего класса.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: формула-1 Дэвид Бекхэм

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