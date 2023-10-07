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Футболист из третьего финского дивизиона отметился уникальным перформансом

Келечи Анямеле забил три гола прямыми ударами с углового.
Сегодня, 20:19
Келечи Анямеле / keski-uusima.fi
Келечи Анямеле / keski-uusima.fi

В рамках третьего финского дивизиона состоялась встреча между клубами ППДЖ и ТИПС, которая завершилась со счетом 8:5.

Коллективы устроили невероятную голевую феерию, но даже так один из футболистов сумел выделиться на фоне остальных участников матча.

Финский левый полузащитник Келечи Анямеле стал автором хет-трика, забив все три своих гола прямыми ударами с углового.

Голы Келечи в видео на 20:18, 38:40 и 50:00. Отметим, что после последнего забитого мяча Анямеле снял футболку и получил за это желтую карточку.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: финляндия

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