Ювентус - Торино 2:0: обзор матча и результат игры 07.10.2023
"Зебры" укрепились на третьей строчке.
В субботу, 7 октября, в рамках восьмого тура Серии А Ювентус встречался с Торино. Матч завершился победой хозяев со счетом 2:0.
Первая половина встречи не запомнилась забитыми мячами, а вот уже второй тайм порадовал болельщиков, в частности именно фанатов "старой синьоры".
"Зебры" смогли забить на 47-й и 62-й минутах встречи, тем самым добыв победу в принципиальном дерби.
После восьми туров Ювентус занимает третью строчку с 17-ю баллами, а Торино идет на 12-м месте, набрав 9 очков.
Статистика матча Ювентус - Торино 8-го тура чемпионата Италии
Ювентус - Торино 2:0
Голы: Гатти, 47, Милик, 62
Ожидаемые голы (xG): 2.28 - 0.57
Владение мячом: 49% - 51%
Удары: 16 - 10
Удары в створ: 6 - 1
Фолы: 11 - 9
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