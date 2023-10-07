Ювентус - Торино 2:0: обзор матча и результат игры 07.10.2023

В субботу, 7 октября, в рамках восьмого тура Серии А Ювентус встречался с Торино. Матч завершился победой хозяев со счетом 2:0.

Первая половина встречи не запомнилась забитыми мячами, а вот уже второй тайм порадовал болельщиков, в частности именно фанатов "старой синьоры".

"Зебры" смогли забить на 47-й и 62-й минутах встречи, тем самым добыв победу в принципиальном дерби.

После восьми туров Ювентус занимает третью строчку с 17-ю баллами, а Торино идет на 12-м месте, набрав 9 очков.

Статистика матча Ювентус - Торино 8-го тура чемпионата Италии

Ювентус - Торино 2:0

Голы: Гатти, 47, Милик, 62

Ожидаемые голы (xG): 2.28 - 0.57

Владение мячом: 49% - 51%

Удары: 16 - 10

Удары в створ: 6 - 1

Фолы: 11 - 9

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