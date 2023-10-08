Гвардиола пожаловался на критику СМИ за большие траты

Пеп считает, что другие клубы за это наоборот хвалят.

Наставник Манчестер Сити Пеп Гвардиола рассказал, что летом клуб действительно мог подписать Деклана Райса из Арсенала.

По словам испанца, "канониры", вероятно, были более настойчивыми.

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"Все знают, что мы хотели подписать Райса. В конце концов, Арсенал настаивал больше и хотел его больше.

Возможно, Артета был убедительнее меня, или сам клуб или предложение. Мы верили в это подписание, но не смогли сделать лучшее предложение, поскольку уже подписали Гвардиолу. Мы могли себе позволить этот трансфер, лишь предложив меньше", - заявил Пеп.

Также специалист отметил, что его клуб получает незаслуженную критику за большие траты.

"Обычно, когда Манчестер Сити тратит такую сумму денег - говорят, это безумие. Когда другие - говорят, какие же они умные. Так случилось, но не отрицаю, каждый может делать все, что хочет. Никогда не осуждаю других", - резюмировал Гвардиола.

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