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Гвардиола пожаловался на критику СМИ за большие траты

Пеп считает, что другие клубы за это наоборот хвалят.
Сегодня, 13:55
Пеп Гвардиола / Getty Images
Пеп Гвардиола / Getty Images

Наставник Манчестер Сити Пеп Гвардиола рассказал, что летом клуб действительно мог подписать Деклана Райса из Арсенала.

По словам испанца, "канониры", вероятно, были более настойчивыми.

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"Все знают, что мы хотели подписать Райса. В конце концов, Арсенал настаивал больше и хотел его больше.

Возможно, Артета был убедительнее меня, или сам клуб или предложение. Мы верили в это подписание, но не смогли сделать лучшее предложение, поскольку уже подписали Гвардиолу. Мы могли себе позволить этот трансфер, лишь предложив меньше", - заявил Пеп.

Также специалист отметил, что его клуб получает незаслуженную критику за большие траты.

"Обычно, когда Манчестер Сити тратит такую сумму денег - говорят, это безумие. Когда другие - говорят, какие же они умные. Так случилось, но не отрицаю, каждый может делать все, что хочет. Никогда не осуждаю других", - резюмировал Гвардиола.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Пеп Гвардиола

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