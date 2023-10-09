Челси рассматривает вариант с продлением контракта с ветераном клуба

Силва может остаться еще на год в стане лондонцев.

Челси готов продлить контракт с центральным защитником Тьяго Силвой. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, лондонцы готовы в ближайшее время обновить договор с 39-летним бразильцем. Новое соглашение будет рассчитано до июля 2025 года.

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Напомним, этим летом клубы из Саудовской Аравии предлагали футболисту многомиллионные контракты, однако игрок решил остаться в стане "синих".

В текущем сезоне на счету Силвы восемь матчей в рамках АПЛ, в которых центрбек не отличился результативными действиями.

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