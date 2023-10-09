iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Челси рассматривает вариант с продлением контракта с ветераном клуба

Силва может остаться еще на год в стане лондонцев.
Сегодня, 19:50
Тьяго Силва / Getty Images
Тьяго Силва / Getty Images

Челси готов продлить контракт с центральным защитником Тьяго Силвой. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, лондонцы готовы в ближайшее время обновить договор с 39-летним бразильцем. Новое соглашение будет рассчитано до июля 2025 года.

Читай также: Экс-форвард Челси объявил о завершении карьеры

Напомним, этим летом клубы из Саудовской Аравии предлагали футболисту многомиллионные контракты, однако игрок решил остаться в стане "синих".

В текущем сезоне на счету Силвы восемь матчей в рамках АПЛ, в которых центрбек не отличился результативными действиями.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Тьяго Силва

Статьи по теме

Челси повесил ценник на Лукаку Челси повесил ценник на Лукаку
Экс-форвард Челси объявил о завершении карьеры Экс-форвард Челси объявил о завершении карьеры
Ничему они не учатся: Челси снова хочет купить нападающего РБ Лейпциг Ничему они не учатся: Челси снова хочет купить нападающего РБ Лейпциг
Почеттино объяснил решение оставить Мудрика в запасе на матч с Бернли Почеттино объяснил решение оставить Мудрика в запасе на матч с Бернли
Помочь журналистам

Видео

Подопечный Де Дзерби, воспитанник Челси и звезды из Бразилии: ТОП-10 самых перспективных футболистов мира
Подопечный Де Дзерби, воспитанник Челси и звезды из Бразилии: ТОП-10 самых перспективных футболистов мира

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина опустилась, Костюк, Цуренко, Байндль, Ястремская и Завацкая поднялись
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Победы Шахтера и Зари позволила Украине обойти Израиль
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович первая ракетка мира, Сачко - лучший из Украины
просмотров

Последние новости

Европа22:20
Роналду хочет продлить контракт с Аль-Насром
Европа21:58
Виктор Осимхен: статистика-2023/2024
Бокс21:48
"Возраст - не преграда": Пакьяо подтвердил намерение выступить на Олимпиаде-2024
Европа21:45
Челси повесил ценник на Лукаку
Бокс21:22
Супертяжеловес, "нокаутировавший" Усика, вызвался на бой с Чжилеем
Формула 121:19
Макларен провел самый быстрый пит-стоп в истории Формулы-1
Киберспорт20:55
Рейтинг команд по CS:GO за 2023 год: NaVi и Monte поднялись на одну позицию
Бокс20:41
Экс-тренер бывшего соперника Усика объяснил, почему Фьюри победит украинца
Европа20:30
Киллиан Мбаппе: статистика-2023/2024
Европа20:20
Выживание на минималку: Стала известна новая зарплата Погба в Ювентусе
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK