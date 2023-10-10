"Просит переигровку": Мэддисон подколол Александер-Арнольда, напомнив про скандальный матч Тоттенхэм - Ливерпуль
Клубный футбол вновь был поставлен на паузу из-за очередных международных матчей.
Игроки отправились в расположения своих национальных команд. Но это не останавливает их от того, чтобы вспоминать события, которые произошли на клубном уровне.
Джеймс Мэддисон и Трент Александер-Арнольд встретились в расположении сборной Англии.
Недавно они оба стали участниками скандального поединка между Тоттенхэмом и Ливерпулем (2:1), в котором судья не засчитал чистый гол Луиса Диаса, а также наградил Диогу Жоту странной первой желтой карточкой, что затем привело к удалению португальца.
Хавбек "шпор" в своих социальных сетях опубликовал совместную фотографию с защитником мерсисайдцев, при этом оставив немного издевательскую подпись.
"Все еще просит переигровку", - написал Мэддисон, сделав отсылку на слова главного тренера Ливерпуля Юргена Клоппа, который недавно заявил, что тот матч следует переиграть.
Напомним что ранее жена Джеймса Мэддисона ворвалась в социальные сети фотографией себя в достаточно откровенном платье.
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