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Кейн рассказал, сколько еще планирует выступать на высоком уровне

Англичанин не хочет сбавлять обороты.
Сегодня, 15:23
Харри Кейн / Getty Images
Харри Кейн / Getty Images

Форвард Баварии Харри Кейн заявил о желании выступать на высоком уровне еще много лет.

"В спорте и футболе бытует мнение, что когда тебе исполняется 30 лет, люди начинают думать, что это конец. Но у меня начинается вторая половина карьеры. Я провел 9-10 лет на самом высоком уровне и надеюсь провести на нем еще 8-9 лет.

Восстановление, спортивная наука и то, как адаптировался футбол, позволяет игрокам играть дольше. Если посмотреть на многих игроков топ-уровня – Роналду, Месси, Левандовски, Ибрагимович, – они практически стали лучше, когда им исполнилось 30".

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"Личная жизнь, семья, дети – все это налаживается к 30. Тебе комфортно в теле и комфортно в душе. Это позволяет сосредоточиться на футболе", – сказал Кейн в интервью Sky Sports.

Напомним, в текущем сезоне на счету 30-летнего англичанина восемь голов и четыре ассиста в семи матчах Бундеслиги.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария Гарри Кейн

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