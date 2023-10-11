Кепа - об аренде в Реал: После пяти сезонов в Челси мне нужен был новый вызов

Испанский вратарь не думал дважды, когда его позвали в Мадрид.

Из-за тяжелой травмы Тибо Куртуа мадридский Реал был вынужден арендовать у Челси Кепу Аррисабалагу.

Испанский голкипер прокомментировал внезапную смену направления его карьеры - он находился в шаге от перехода в Баварию.

"Все случилось очень быстро, мы закрыли сделку за пару часов, сделав всего два телефонного звонка", - цитирует испанца Альфредо Педулла.

"Я провел пять сезонов в большом клубе, Челси. Я подумал, что смена обстановки будет чем-то хорошим для меня. Это правда, что была опция с Баварией. Но позвонил Реал и я не думал дважды. Не важно, были ли другие возможности до этого. Важно то, что Реал стал реальностью".

"Я постараюсь внести свой вклад в то, чтобы история «Реала» стала еще более великой, и буду наслаждаться каждой минутой, каждым матчем в полной мере".

Ранее травмированный Тибо Куртуа рассказал о том, как проходит его восстановление после разрыва крестообразной связки.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!