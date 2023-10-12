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Модрич высказался о своем игровом времени в Реале

Хорват объективно оценил положение в команде.
Сегодня, 12:19
Лука Модрич / Getty Images
Лука Модрич / Getty Images

Хавбек Реала Лука Модрич высказался о своем игровом времени в стане мадридского клуба.

"Для меня это новая ситуация. Я не играю так, как раньше и столько, сколько хотелось бы. Я всегда хочу играть, не хочу перерывов, потому что так я чувствую себя лучше всего, лучше всего готовлюсь к матчам.

Возможно, у этой ситуации есть какие-то плюсы для будущего, но я хочу играть каждый третий день при возможности".

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Это нормальный процесс, я это принимаю, надо морально к этому подготовиться и идти дальше. Я чувствую себя хорошо, полон энергии", – сказал Модрич в интервью Jutarnji list.

Напомним, в текущем сезоне на счету 38-летнего хорвата лишь четыре матча в основном составе Реала.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лука Модрич Реал Мадрид

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