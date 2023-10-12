Экс-игрок Баварии мог оказаться в росийском чемпионате

Но Боатенг предпочел вовсе остаться без клуба.

Джером Боатенг, кроме Баварии, имел еще несколько вариантов для продолжения карьеры, пишет Флориан Плеттенберг.

Ранее, напомним, мюнхенцы собирались пригласить обратно своего ветерана, но по итогу отказались от этой идеи из-за негативной реакции болельщиков.

По итогу Боатенг вновь остался без клуба, но футболиста разрешили тренироваться с Баварией, чтобы тот мог поддерживать игровую форму.

Журналист же сообщает, что кроме Баварии на защитника претендовали бразильские и росийские клубы.

Однако Джером отверг все предложения, предпочтя просто тренироваться с мюнхенцами, чем уезжать из Европы.

Ранее, напомним, Бензема объяснил свое решение переехать в Саудовскую Аравию.

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