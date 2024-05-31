Чемпион мира будет играть в одной команде с защитником сборной Украины

Экс-игрок сборной Германии и чемпион мира 2014 года Джером Боатенг стал игроком австрийского ЛАСКа.

35-летний защитник подписал с австрйским клубом контракт на два года.

"Я с нетерпением жду этого перехода. Руководство приложило огромные усилия, чтобы подписать меня, и с самого начала дало мне понять, что очень хотят, чтобы я присоединился к ним на выбранном ими пути.

У меня было много предложений, но я принял осознанное решение в пользу ЛАСК, потому что меня полностью убедили спортивный путь, идея и видение клуба. Это гораздо важнее для меня, чем финансовый фактор", - заявил Боатенг.

Также отметим, что в ЛАСКе играет игрок сборной Украины Максим Таловеров, а сама команда в следующем сезоне будет выступать в Лиге Европы.

Напомним, минувший сезон немец провел в Салернитане, где сыграл всего 7 матчей в Серии А.

Ранее также сообщалось, что Арсенал намерен приобрести левого защитника.

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