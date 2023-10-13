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Наставник Северной Македонии: Сборная Украины - команда с отличными исполнителями

Благоя Милевский высказался о матче против нашей национальной команды.
Сегодня, 17:54
Благоя Милевский / ffm.com.mr
Благоя Милевский / ffm.com.mr

Рулевой Северной Македонии Благоя Милевский поделился мыслями о матче против сборной Украины.

По словам специалиста, он ожидает открытого поединка от обоих команд.

"Завтрашний матч не будет похожим на нашу встречу в Скопье. Обе команды находятся в ситуации, когда нужна лишь победа. Я ожидаю открытый поединок с обеих сторон. Мы должны быть сосредоточенными на протяжении всех 90 минут, а не так, как это было в домашней игре.

Об Украине не стоит много говорить. Это команда с прекрасными исполнителями. Но Северная Македония уже показала, как играть против сильных соперников. В двух предыдущих матчах мы продемонстрировали хорошие действия, и надеюсь, что так будет и завтра", - заявил Благоя на предматчевой пресс-конференции.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина северная македония

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