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Кривцов не сыграет против Северной Македонии

Центрбэк сборной Украины пропустит важный матч квалификации на Евро-2024.
Сегодня, 18:15
Сергей Кривцов / УАФ
Сергей Кривцов / УАФ

Футболист сборной Украины Сергей Кривцов не поможет национальной команде в ближайшем матче отбора на Евро-2024. Об этом сказал тренер "желто-голубых" Сергей Ребров.

Украинский специалист сказал, что центрбэк получил травму еще в расположении Интер Майами, но в то же время, в общую группу вернулся Денис Попов..

"Что касается состава, то, к сожалению, Сергей Кривцов получил повреждение. Он его получил еще в Америке. К сожалению, в этой игре он не будет участвовать.

С другой стороны, Денис Попов возвращается в общую группу. Он сегодня будет тренироваться.

Остальные игроки - все готовы к завтрашней встрече", - сказал Ребров.

Отметим, что матч Украина - Северная Македония состоится завтра, 16 октября, в Праге. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по Киеву.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина Сергей Кривцов

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