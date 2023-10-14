Английские фанаты освистали экс-капитана Ливерпуля

В пятницу, 13 октября, Англия играла товарищеский матч против сборной Австралии.

Сборная "трех львов" сумели минимально обыграть соперника на Уэмбли, но куда больше эмоций принес не забитый гол, а замена Джордана Хендерсона.

Экс-капитана Ливерпуля и ветерана сборной Англии освистал весь Уэмбли. Вероятно, дело в том, что хавбек, который ранее ратовал за равные права меньшинств перебрался в Саудовскую Аравию, за что его уже неоднократно критиковали.

На защиту игрока пришлось встать даже Гарету Саутгейту, который признался, что вовсе не понял этот фанатский жест.

"Я действительно не понимаю этого. Он игрок, 79 матчей за сборную Англии, его самоотдача и то, что он сделал для Англии, является исключительным. Его роль на поле и вне его феноменально важна. Он взял под свое крыло таких игроков, как Беллингем. Он является примером для подражания во всех сферах своей деятельности", - сказал наставник англичан для SkySports.

Ранее также сообщалось, что капитан сборной Северной Македонии ждет позитивного результата от матча с Украиной.

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