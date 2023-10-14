Модрич попросит Реал продать его в январе
Хорват хочет больше игрового времени.
Хавбек Реала Лука Модрич планирует зимой сменить клубную прописку. Об этом сообщает издание Relevo.
Хорватский футболист недоволен своим игровым временем, так как он лишь 15-й в команде по количеству проведенных на поле минут.
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Таким образом Модрич может попросить клуб продать его в январе, если ситуация не изменится. На игрока претендуют клубы из МЛС.
В текущем сезоне на счету полузащитника семь матчей в рамках Ла Лиги, в которых футболист не отличился результативными действиями.
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