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Модрич попросит Реал продать его в январе

Хорват хочет больше игрового времени.
Сегодня, 17:52
Лука Модрич / Getty Images
Лука Модрич / Getty Images

Хавбек Реала Лука Модрич планирует зимой сменить клубную прописку. Об этом сообщает издание Relevo.

Хорватский футболист недоволен своим игровым временем, так как он лишь 15-й в команде по количеству проведенных на поле минут.

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Таким образом Модрич может попросить клуб продать его в январе, если ситуация не изменится. На игрока претендуют клубы из МЛС.

В текущем сезоне на счету полузащитника семь матчей в рамках Ла Лиги, в которых футболист не отличился результативными действиями.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лука Модрич Реал Мадрид

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