Ребров - о Мудрике: Вы хотите, чтобы он уже был, как Месси сейчас?

В рамках отбора на Евро-2024 Сборная Украины победила Северную Македонию со счетом 2:0. Наставник "сине-желтых" Сергей Ребров высказался об игре.

По словам Сергея Станиславовича, футболисты национальной команды отдали все свои силы на поле.

"Поддержка болельщиков всегда помогает. Как я говорил перед игрой, мы очень благодарны Чехии и Праге за предложенную возможность тренироваться и готовиться к матчу. Сегодня была очень хорошая атмосфера, которая помогала игрокам и это очень важно.

В целом я считаю, что Северная Македония - очень крепкая команда, которая в атаке имеет очень хороших игроков, которые сегодня очень хорошо себя показали.

Относительно судейства, то эта игра была очень важной для обеих команд. Поэтому было много стыков, борьбы и, наверное, когда одна команда забивает мяч, ее становится намного больше. Я считаю, что рефери сегодня справился с матчем.

Сегодня была очень тяжелая игра - надо будет посмотреть как игроки будут восстанавливаться. Игроки отдали все эмоции и силы. Первые два дня нужны для восстановления, а потом увидим, в каком состоянии они будут".

Также специалист ответил на вопрос о перспективах Михаила Мудрика.

"Сколько ему лет? Вы хотите, чтобы он уже был как Месси сейчас? Я считаю, что он шаг за шагом пытается играть лучше, и когда ты играешь в Челси - это очень важно. Вы спрашиваете перспективу игрока, который уже играет в Челси. Я считаю, что у него все впереди, он очень усердно работает. Я не считаю, что сегодня он провел неудачную игру. Он очень помогал команде, а то, что он не забил - такое бывает, но он старается и создает моменты", - защитил своего подопечного Ребров.

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