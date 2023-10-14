Эдегор назвал причину ухода из Реала

Хавбек Арсенала Мартин Эдегор рассказал, почему в свое время решил уйти из Реала.

"Я пришел в мадридский Реал и тренировался с лучшими в мире. Я наслаждался этим, но мне нужно было играть, продолжать расти

Может быть, эта возможность представилась слишком рано. Это был отличный опыт. Это помогло мне повзрослеть. Я доволен принятым решением".

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"Мадридский Реал – самый крупный клуб в мире. Давление было заметным, даже если оно было не таким, как при Бекхэме, Роналдо и компании", – сказал норвежец в интервью Marca.

Напомним, Эдегор находился в системе мадридского клуба с 2015 по 2021 год, пока Арсенал не выкупил его контракт за 35 млн евро.

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