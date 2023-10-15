iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Сборная Украины U-17 избежала поражения от Финляндии на старте отбора к Евро-2024

Украинские и финские сверстники завершили поединок результативной ничьей.
Сегодня, 15:56
Украинские юноши сыграли вничью с финнами / УАФ
Украинские юноши сыграли вничью с финнами / УАФ

В воскресенье, 15 октября, юношеская сборная Украины U-17 матчем с Финляндией стартовала в квалификационном раунде Евро-2024.

Поединок был сыгран в Лихтенштейне в городе Тризен на стадионе Шпортплац Блуменау.

Первый тайм прошел без забитых мячей, а в середине второй половины встречи подопечные Владимира Езерского открыли счет во встрече усилиями Назара Дехтяра. Однако вскоре финским юношам хватило шести минут, чтобы выровнять положение и выйти вперед. В конце концов, автогол соперников под занавес матча позволил украинцам завершить противостояние ничейным результатом.

Читай также: Евро-2024: кто может выйти на турнир уже в октябре

Финляндия U-17 - Украина U-17 2:2

Голы: Силтанен, 70, Меро, 76 – Дехтяр, 67, Кангасниеми, 87 (аг).

Финляндия U-17: Мауконен, Ле Гофф-Конан, Кангасниеми, Сандлер, Парккила, Нзоко (Тулехмо, 89), Мультала (Вейсс, 71), Силтанен, Коуккумяки (Вестербакка, 89), Далдум (Меро, 71) Кирилов.

Украина U-17: Петренко, Шеликета, Дехтяр (Данковский, 84), Третяк, Рыбак, Оличенко (Гармаш, 76), Сорока, Люсин, Богданов, Бондар (Ухань, 76), Степанов (Денисов, 56).

Предупреждения: Нзоко (26), Силтанен (83), Кангасниеми (86).

В следующем матче юношеская сборная Украины U-17 18 октября сыграет с хозяином мини-турнира Лихтенштейном, а 21 октября встретится с Германией.

Обладатели двух первых мест в 13 отборочных группах и пять лучших третьих сборных по результатам матчей с первой и второй командами группы выйдут в элитный раунд, где присоединятся к Нидерландам.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Украины U-17 Владимир Езерский

Статьи по теме

Юношеская сборная Украины не смогла пробиться на Евро-2023, разгромно уступив Италии Юношеская сборная Украины не смогла пробиться на Евро-2023, разгромно уступив Италии
Украина U-17 благодаря голам динамовских игроков Зари обыграла Кипр Украина U-17 благодаря голам динамовских игроков Зари обыграла Кипр
Сборная Украины U-17 пробилась в элит-раунд отбора чемпионата Европы-2023, разгромив Лихтенштейн Сборная Украины U-17 пробилась в элит-раунд отбора чемпионата Европы-2023, разгромив Лихтенштейн
Юношеская сборная Украины не вышла на Евро-2022 из-за количества желтых карточек Юношеская сборная Украины не вышла на Евро-2022 из-за количества желтых карточек
Помочь журналистам

Видео

Украина - Северная Македония 2:0 видео голов и лучших моментов матча
Украина - Северная Македония 2:0 видео голов и лучших моментов матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина опустилась, Костюк, Цуренко, Байндль, Ястремская и Завацкая поднялись
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович первая ракетка мира, Сачко - лучший из Украины
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

Европа17:21
Защитник Барселоны - о Беллингеме: Его успешный старт раздражает
Евро-202416:59
"Самое главное, что есть три очка": Судаков оценил победу Украины над Северной Македонией
Бокс16:32
В Лондоне установили гигантские статуи Фьюри и Нганну перед их боем
Европа15:56
Сборная Украины U-17 избежала поражения от Финляндии на старте отбора к Евро-2024
Формула 115:40
ФИА пересмотрит инцидент с Хэмилтоном на Гран-при Катара
15:28
Экстра-лига из футзала: Аврора обыграла Сокол, ничья Урагана с ХИТом
Европа15:05
Защитник клуба Лиги 1 выложил видео, призывающее к "черному дню для евреев"
Украина14:59
Два работника Кривбасса не вернулись в Украину после выездного матча женской Лиги чемпионов
Евро-202414:20
Украина повторила рекордную серию побед
Бокс14:12
Промоутер Усика рассказал, когда планируют организовать бой с Фьюри
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK