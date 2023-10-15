Сборная Украины U-17 избежала поражения от Финляндии на старте отбора к Евро-2024

В воскресенье, 15 октября, юношеская сборная Украины U-17 матчем с Финляндией стартовала в квалификационном раунде Евро-2024.

Поединок был сыгран в Лихтенштейне в городе Тризен на стадионе Шпортплац Блуменау.

Первый тайм прошел без забитых мячей, а в середине второй половины встречи подопечные Владимира Езерского открыли счет во встрече усилиями Назара Дехтяра. Однако вскоре финским юношам хватило шести минут, чтобы выровнять положение и выйти вперед. В конце концов, автогол соперников под занавес матча позволил украинцам завершить противостояние ничейным результатом.

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Финляндия U-17 - Украина U-17 2:2

Голы: Силтанен, 70, Меро, 76 – Дехтяр, 67, Кангасниеми, 87 (аг).

Финляндия U-17: Мауконен, Ле Гофф-Конан, Кангасниеми, Сандлер, Парккила, Нзоко (Тулехмо, 89), Мультала (Вейсс, 71), Силтанен, Коуккумяки (Вестербакка, 89), Далдум (Меро, 71) Кирилов.

Украина U-17: Петренко, Шеликета, Дехтяр (Данковский, 84), Третяк, Рыбак, Оличенко (Гармаш, 76), Сорока, Люсин, Богданов, Бондар (Ухань, 76), Степанов (Денисов, 56).

Предупреждения: Нзоко (26), Силтанен (83), Кангасниеми (86).

В следующем матче юношеская сборная Украины U-17 18 октября сыграет с хозяином мини-турнира Лихтенштейном, а 21 октября встретится с Германией.

Обладатели двух первых мест в 13 отборочных группах и пять лучших третьих сборных по результатам матчей с первой и второй командами группы выйдут в элитный раунд, где присоединятся к Нидерландам.

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