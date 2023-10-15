Защитник Барселоны - о Беллингеме: Его успешный старт раздражает
Кристенсена прорвало после мощных выступлений соперника.
Защитник Барселоны Андреас Кристенсен высказался об игре хавбека Джуда Беллингема за Реал.
"Его старт раздражает, особенно когда ты сидишь, смотришь на результаты и видишь, чего он добивается. В последних матчах Джуд забивает почти каждый раз и решает матчи. Я уже не знаю, сколько голов он забил".
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"Он покорил Ла Лигу в этих первых матчах. Это правда, что Мадрид подписал отличного игрока, который может стать ключевым во многих матчах", – сказал датчанин в интервью Diario Sport.
В текущем сезоне на счету английского футболиста восемь голов и два ассиста в восьми матчах Ла Лиги.
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