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Защитник Барселоны - о Беллингеме: Его успешный старт раздражает

Кристенсена прорвало после мощных выступлений соперника.
Сегодня, 17:21
Джуд Беллингем / Getty Images
Джуд Беллингем / Getty Images

Защитник Барселоны Андреас Кристенсен высказался об игре хавбека Джуда Беллингема за Реал.

"Его старт раздражает, особенно когда ты сидишь, смотришь на результаты и видишь, чего он добивается. В последних матчах Джуд забивает почти каждый раз и решает матчи. Я уже не знаю, сколько голов он забил".

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"Он покорил Ла Лигу в этих первых матчах. Это правда, что Мадрид подписал отличного игрока, который может стать ключевым во многих матчах", – сказал датчанин в интервью Diario Sport.

В текущем сезоне на счету английского футболиста восемь голов и два ассиста в восьми матчах Ла Лиги.

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