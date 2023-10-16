Руни отказался от работы в Саудовской Аравии до предложения от Бирмингема

Новый главный тренер Бирмингема Уэйн Руни заявил, что отклонил предложение возглавить команду в Саудовской Аравии, прежде чем принять новый вызов в Чемпионшипе.

Бывший форвард Эвертона, Манчестер Юнайтед и сборной Англии искал новое место работы после окончания его карьеры в Ди Си Юнайтед из МЛС.

Исполнительный директор Бирмингема Гарри Кук пытался переманить Руни в Саудовскую Аравию, когда он сам был исполнительным президентом Саудовской профессиональной лиги. Однако в июле Кук оставил эту роль и присоединился к бирмингемцам.

На своей пресс-конференции Руни сказал, что для него это никогда не было вариантом.

"Я чувствовал, что для своего развития я должен пойти другим путем. Кстати, это не является неуважением к любому тренеру, который там работает", - цитирует англичанина Daily Mail.

Напомним, что Уэйн Руни высоко оценил влияние Пепа Гвардиолы на английский футбол, несмотря на то, что испанец возглавляет клуб, который экс-форвард МЮ вряд ли любит.

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