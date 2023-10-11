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Руни возглавил клуб второго английского дивизиона

Легендарный экс-футболист продолжит тренерскую карьеру в Чемпионшипе.
Сегодня, 13:30
Уэйн Руни / Getty Images
Уэйн Руни / Getty Images

Знаменитый экс-нападающий Манчестер Юнайтед и сборной Англии Уэйн Руни назначен на пост главного тренера Бирмингема, выступающего в Чемпионшипе.

Как сообщает официальный сайт "синих", клуб заключил с 37-летним специалистом контракт на три с половиной года.

Во главе команды легендарный экс-футболист сменил ранее отправленного в отставку Джона Юстаса.

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Помогать Руни в новом клубе будут бывший защитник МЮ Джон О`Ши и экс-игрок Арсенала, Челси и сборной Англии Эшли Коул, с которым он уже работал в Дерби Каунти.

Отметим, что на данный момент Бирмингем занимает шестое место в турнирной таблице второго английского дивизиона, набрав 18 очков в 11 сыгранных матчах.

Последним местом работы Руни был Ди Си Юнайтед, пост главного тренера которого англичанин покинул несколькими днями ранее. До этого он также возглавлял Дерби Каунти.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: чемпионшип бирмингем Уэйн Руни

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