Руни возглавил клуб второго английского дивизиона

Знаменитый экс-нападающий Манчестер Юнайтед и сборной Англии Уэйн Руни назначен на пост главного тренера Бирмингема, выступающего в Чемпионшипе.

Как сообщает официальный сайт "синих", клуб заключил с 37-летним специалистом контракт на три с половиной года.

Во главе команды легендарный экс-футболист сменил ранее отправленного в отставку Джона Юстаса.

Читай также: Предательство или признание: Руни высоко оценил влияние Гвардиолы на английский футбол

Помогать Руни в новом клубе будут бывший защитник МЮ Джон О`Ши и экс-игрок Арсенала, Челси и сборной Англии Эшли Коул, с которым он уже работал в Дерби Каунти.

Birmingham City Football Club is delighted to announce the appointment of @WayneRooney as Manager, agreeing terms on a three-and-a-half-year contract.



Welcome to Blues, Wayne! 🤝🔵 — Birmingham City FC (@BCFC) October 11, 2023

Отметим, что на данный момент Бирмингем занимает шестое место в турнирной таблице второго английского дивизиона, набрав 18 очков в 11 сыгранных матчах.

Последним местом работы Руни был Ди Си Юнайтед, пост главного тренера которого англичанин покинул несколькими днями ранее. До этого он также возглавлял Дерби Каунти.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!