Руни возглавил клуб второго английского дивизиона
Знаменитый экс-нападающий Манчестер Юнайтед и сборной Англии Уэйн Руни назначен на пост главного тренера Бирмингема, выступающего в Чемпионшипе.
Как сообщает официальный сайт "синих", клуб заключил с 37-летним специалистом контракт на три с половиной года.
Во главе команды легендарный экс-футболист сменил ранее отправленного в отставку Джона Юстаса.
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Помогать Руни в новом клубе будут бывший защитник МЮ Джон О`Ши и экс-игрок Арсенала, Челси и сборной Англии Эшли Коул, с которым он уже работал в Дерби Каунти.
Birmingham City Football Club is delighted to announce the appointment of @WayneRooney as Manager, agreeing terms on a three-and-a-half-year contract.— Birmingham City FC (@BCFC) October 11, 2023
Welcome to Blues, Wayne! 🤝🔵
Отметим, что на данный момент Бирмингем занимает шестое место в турнирной таблице второго английского дивизиона, набрав 18 очков в 11 сыгранных матчах.
Последним местом работы Руни был Ди Си Юнайтед, пост главного тренера которого англичанин покинул несколькими днями ранее. До этого он также возглавлял Дерби Каунти.
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