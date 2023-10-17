Англия - Италия: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2024 17.10.2023

На ISPORT.ua доступна онлайн-трансляция поединка между Англией и Италией.

Во вторник, 17 октября, сборная Англии проведет поединок с Италией в рамках восьмого тура отборочного этапа на чемпионат Европы-2024.

Команды продолжают свой путь в квалификации. Английская сборная имеет 13 очков после пяти игр, а Италия идет второй с 10 баллами после пяти игр.

Матч Англия - Италия состоится на Уэмбли (Лондон) в Англии. Стартовый свисток – в 21:45 по киевскому времени.

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Смотреть онлайн-трансляцию матча Англия - Италия

Официальным телетранслятором матча является платформа Megogo.

В своей истории сборные встречались 31 раз. На счету "трех львов" девять игр, итальянцы побеждали 11 раз, а еще 11 раз команды сыграли вничью.

В последний раз сборные играли в марте текущего года в рамках квалификации Евро-2024. Англичане смогли победить Италию на выезде (2:1).

Италия - Англия 1:2

Голи: Ретеги, 56 - Райс, 13, Кейн, 44 (пен.).

Владение мячом: 49% - 51%

Удары: 12 - 7

Удары в створ: 1 - 4

Фолы: 13 - 6

Ожидаемые голы (xG): 1.16 - 2.07

Италия: Доннарумма - Ди Лоренцо, Толои, Ачерби, Спинаццола - Барелла (Кристанте, 62), Жоржиньо (Тонали, 69), Верратти (Скамакка, 88) - Берарди (Политано, 62), Ретеги, Пеллегрини (Ньонто, 69).

Англия: Пикфорд - Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу - Филлипс, Райс, Беллингем (Галлахер, 85) - Сака (Джеймс, 85), Кейн, Грилиш (Фоден, 69 (Триппьер, 81)).

Предупреждения: Жоржиньо, Ачерби - Райс, Грилиш, Магуайр, Уокер, Шоу.

Удаление: Шоу (вторая желтая).

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